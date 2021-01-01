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Гривня за год сильно упала к доллару и евро

Пятница, 1 января 2021, 10:00
 

Официальный курс гривни к доллару за 2020 календарный год снизился на 19,3% с 23,69 гривни 1 января 2020 года до 28,27 гривни 31 декабря 2020 года.

Об этом говорится в данных на официальном сайте Национального банка.

Самый высокий курс гривни к доллару в 2020 году был зафиксирован 1-7 января – 23,69 гривни. Самый низкий – 28,6 гривни – 4 ноября.

 

Официальный курс евро по состоянию на 1 января 2021 года составляет 34,74 гривни, тогда как год назад составлял 26,42 гривни.

За год гривня ослабилась к европейской валюте на 31,5%.

 

Напоминаем:

За 2019 календарный год официальный курс гривни к доллару повысился на 16,9%, к евро – на 20%.

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Александр Колесниченко, ЭП

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