Гривня за год сильно укрепилась к доллару и евро

Официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.

Об этом говорится в данных на официальном сайте Национального банка.

Самый высокий курс гривны к доллару в 2019 году был зафиксирован 26 декабря - 23,25 гривни. Самый низкий - 28,27 гривни 11 января.

Официальный курс евро по состоянию на 1 января 2020 года составляет 26,42 гривни, тогда как год назад составлял 31,71 гривни. За год гривня укрепилась к европейской валюте на 20%.

Александр Колесниченко, ЭП