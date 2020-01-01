Гривня за год сильно укрепилась к доллару и евро
Среда, 1 января 2020, 10:00
Официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.
Об этом говорится в данных на официальном сайте Национального банка.
Самый высокий курс гривны к доллару в 2019 году был зафиксирован 26 декабря - 23,25 гривни. Самый низкий - 28,27 гривни 11 января.
Официальный курс евро по состоянию на 1 января 2020 года составляет 26,42 гривни, тогда как год назад составлял 31,71 гривни. За год гривня укрепилась к европейской валюте на 20%.
Александр Колесниченко, ЭП
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