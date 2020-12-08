Выплата "ФОП" на детей: в Минсоце рассказали, как получить помощь

Правительство возобновило выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям I и II групп в возрасте до 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Лица, которые получали выплату помощи в мае-августе 2020 года, такую помощь будут получать и в дальнейшем.

Для физических лиц-предпринимателей, которые не обращались за данной выплатой, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства до 15 декабря 2020 года, с пакетом документов в бумажной форме:

- копиями свидетельств о рождении детей до 10 лет; - справкой из Пенсионного фонда об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7); - копией документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства); - копией решения районной, районной в Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае его образования) совета, сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществление опеки над ребенком).

В качестве альтернативы Министерство предлагает заполнить электронное заявление с фотокопиями соответствующих документов.

Размер выплат на каждого ребенка установлен в размере прожиточного минимума для детей до 6-ти лет – 1 779 грн; для детей в возрасте от 6-ти до 10-ти лет – 2 218 грн.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса в поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Также Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФЛП первой группы и №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявшие часть доходов, и бизнес, которые вынуждены сокращать расходы на работников.

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Экономическая правда