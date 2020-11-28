Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия допускает, что бюджет на 2021 будет принят на внеочередном заседании.

Об этом он заявил перед общей совещанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций, передает "Интерфакс-Украина".

"Все может быть. Вообще не исключаю ни единого сценария. Есть много законопроектов, которые нужно принять именно в этом году, чтобы они начали работать. Мое мнение, что следует собираться на внеочередные", - сказал Арахамия.

Напомним:

Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.

В обновленном бюджете-2021 сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но в Офис президента расходы увеличивают на 33%.

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