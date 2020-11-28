Арахамия допускает, что бюджет на 2021 будет принят на внеочередном заседании
Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия допускает, что бюджет на 2021 будет принят на внеочередном заседании.
Об этом он заявил перед общей совещанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций, передает "Интерфакс-Украина".
"Все может быть. Вообще не исключаю ни единого сценария. Есть много законопроектов, которые нужно принять именно в этом году, чтобы они начали работать. Мое мнение, что следует собираться на внеочередные", - сказал Арахамия.
Напомним:
Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.
В обновленном бюджете-2021 сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но в Офис президента расходы увеличивают на 33%.
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