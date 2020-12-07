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Зеленский подписал законы о помощи населению и бизнесу

Понедельник, 7 декабря 2020, 20:35
 

Президент Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной Радой закон о поддержке людей и бизнеса в период действия карантина.

Об этом сообщается на сайте Президента.

Речь идет о трех законах.

  • Закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-22";
  • Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2";
  • Закон "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Этими законами внедряется ряд мероприятий по поддержке населения на время действия карантина. В частности - списание части долгов, одноразовая финансовая помощь, "налоговые каникулы" и другие.

Напомним:

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса в поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФЛП первой группы.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявшие часть доходов, и бизнес, которые вынуждены сокращать расходы на работников.

Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

Читайте подробнее о принятых законах: Три орешка от Зеленского: как президент предлагает спасать украинский бизнес

Экономическая правда

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