Новости выходных: Северный поток и арбитраж против Украины по "Мотор Сич"

О Северном потоке - 2. Посольство США в Берлине призвало правительство Германии приостановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Накануне стало известно, что с 5 декабря в водах Германии должна возобновиться укладка труб для газопровода "Северный поток-2".

О законах для помощи предпринимателям. Глава парламента Дмитрий Разумков подписал ряд законов для помощи предпринимателям во время действия карантина.

О "Мотор Сич". Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

О Бахматюке. По словам бывшего главы VAB Банка и владельца агрохолдинга Укрлендфарминг Олега Бахматюка, изначально была идея передачи его банку государственном "Укргазбанка" с внесением 200 миллионов долларов от акционера.

О будущих профессиях. По прогнозу аналитиков-экономистов в 2025 году автоматизация труда и технологии приведут к исчезновению 85 млн рабочих мест, но и создадут 97 млн ​​новых.