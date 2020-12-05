Разумков подписал законы для помощи предпринимателям во время карантина

Глава парламента Дмитрий Разумков подписал ряд законов для помощи предпринимателям во время действия карантина.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

В частности речь идет о таких законопроектах: №4429, №4430, №4431.

Так, застрахованые работники, работа которых временно остановлена ​​в результате введения ограничительных мер, получат единовременную выплату в размере 8000 гривен.

В случае сокращения продолжительности рабочего времени работников предприниматели смогут получить единовременное пособие для выплаты своим сотрудникам - до 8 тыс. грн на одного человека.

Предприниматели, являющиеся юридическими лицами, имеют возможность получить возмещение расходов, понесенных на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Сумма выплаты равна средней сумме уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты единого налога на период с декабря 2020 по май 2021 года.

Также, законы запрещают взыскания арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина. И в настоящее время карантина и три месяца после них продолжается действие разрешительных документов.