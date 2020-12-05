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Аналитики спрогнозировали, какие будут самые востребованные профессии и навыки в будущем

Суббота, 5 декабря 2020, 11:14
 

По прогнозу аналитиков-экономистов в 2025 году автоматизация труда и  технологии приведут к исчезновению 85 млн рабочих мест, но и создадут 97 млн новых.

Об этом говориться в докладе The Future of Jobs от Всемирного экономического форума.

Самыми востребованными будут специалисты по анализу данных, по искусственному интеллекту и машинному обучению, по цифровому маркетингу и стратегии, по автоматизации, утверждается в Future of Jobs.

Упадет спрос на специалистов по вводу данных, секретарей, бухгалтеров, заводских рабочих, администраторов, механиков.

К 2025 году трансформация, которую проводят компании, изменит набора навыков, необходимых работникам.

Самыми востребованными навыками работников в будущем будут критическое мышление, умение анализировать и находить комплексное решение проблем, умение решать проблемы, навыки самоорганизации, способность к активному обучению и стрессоустойчивость и гибкость.

В ближайшие пять лет 40% работников придется пройти переквалификацию, а более 70% сотрудников — приобрести новые навыки или улучшить имеющиеся, предупреждают эксперты.

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