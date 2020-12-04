Налоговый комитет Рады утвердил законопроект Зеленского по поддержке бизнеса

Налоговый комитет Рады утвердил законопроект президента Владимира Зеленского по поддержке бизнеса №4430, который предусматривает списание налоговых долгов до 3060 грн.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Голоса", первый заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

"Это была последняя преграда на пути в зал. Думаю, сегодня весь пакет законопроектов возьмут за основу и в целом", - написал он.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Совет ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс . грн.

Выплаты на помощь бизнеса, которые анонсировал президент Владимир Зеленский, будут предлагать финансировать из фонда борьбы с COVID-19.

Единовременная помощь в размере 8 тысяч гривен, предусмотренная президентским законопроектом о помощи бизнесу и гражданам, может касаться до 2 миллионов граждан, что будет предусматривать расходы в сумме около 15 млрд грн из COVID-фонда.

Экономическая правда