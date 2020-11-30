Для единовременной помощи в 8 тысяч из COVID-фонда надо выделить 15 миллиардов - Кабмин

Единовременная помощь в размере 8 тысяч гривен, предусмотренная президентским законопроектом о помощи бизнесу и гражданам, может касаться до 2 миллионов граждан, что будет предусматривать расходы в сумме около 15 млрд грн из COVID-фонда.

Об этом заявили представители Кабмина на заседании комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"В случае введения, выплаты будут осуществляться с помощью государственного онлайн сервиса "Дія", по заявлению гражданина", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что комитет рекомендовал Раде включить законопроект в повестку дня сессии, сократить срок подачи альтернативных к нему законопроектов, а также сроки рассмотрения документа в первом чтении.

"Это крайне важный и амбициозный проект. В Украине еще не было такого, чтобы государство за две-три недели компенсировало потери 1,5-2 миллионам граждан электронным способом. Мы сможем не только разорвать цепочку заболеваемости с помощью внедрения локдауна, но и помочь тем домохозяйствам, кто в этом нуждается, встретить достойно Новый год.

И уже главным делом в следующем году будет обеспечить экономический рост уже здоровой нации украинцев", - заявила глава комитета Галина Третьякова.