Для единовременной помощи в 8 тысяч из COVID-фонда надо выделить 15 миллиардов - Кабмин
Единовременная помощь в размере 8 тысяч гривен, предусмотренная президентским законопроектом о помощи бизнесу и гражданам, может касаться до 2 миллионов граждан, что будет предусматривать расходы в сумме около 15 млрд грн из COVID-фонда.
Об этом заявили представители Кабмина на заседании комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
"В случае введения, выплаты будут осуществляться с помощью государственного онлайн сервиса "Дія", по заявлению гражданина", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что комитет рекомендовал Раде включить законопроект в повестку дня сессии, сократить срок подачи альтернативных к нему законопроектов, а также сроки рассмотрения документа в первом чтении.
"Это крайне важный и амбициозный проект. В Украине еще не было такого, чтобы государство за две-три недели компенсировало потери 1,5-2 миллионам граждан электронным способом. Мы сможем не только разорвать цепочку заболеваемости с помощью внедрения локдауна, но и помочь тем домохозяйствам, кто в этом нуждается, встретить достойно Новый год.
И уже главным делом в следующем году будет обеспечить экономический рост уже здоровой нации украинцев", - заявила глава комитета Галина Третьякова.
Читайте также: Бюджетный кризис догнала Украины: средств на незащищенные расходы уже нет
Три орешка от Зеленского: как президент предлагает спасать украинский бизнес
Напомним:
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Совет ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс . грн.
Выплаты на помощь бизнеса, которые анонсировал президент Владимир Зеленский, будут предлагать финансировать из фонда борьбы с COVID-19.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua