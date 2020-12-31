НБУ выдал банкам свыше 3,5 миллиарда гривень рефинанса

Нацбанк по результатам тендера 30 декабря удовлетворил заявки 3 банков по рефинансированию на сумму 3,56 миллиарда гривень сроком до 86 дней по ставке 6%.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

"Национальный банк Украины сообщает, что 30.12.2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 86 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на сумму 3 556,0 млн. грн. По процентной ставке в размере 6,00% годовых", - говорится в сообщении.

Напомним:

Нацбанк по результатам тендера 24 декабря удовлетворил заявки 2 банков по рефинансированию на сумму 5,16 млрд грн сроком до 84 дней по ставке 6%. Тогда Ощадбанк получил 5 млрд грн рефинансу, "МТБ банк" - еще 160 млн гривень.

На аукционе 18 декабря 5 банков получили 9,26 млрд грн кратковременного рефинансирования от НБУ, в частности, Ощадбанк получил 8 млрд грн сроком до 84 дней под 6% годовых.

Национальный банк на тендере по поддержке ликвидности банков 11 декабря суммарно выдал 20 банкам 11,11 млрд рефинансирования сроком до 84 дней и 1820 дней.

Экономическая правда