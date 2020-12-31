"Нафтогаз" хочет выставить на биржу от 15% добытого газа

НАК "Нафтогаз Украины" предоставил предложение Антимонопольному комитету о продаже на товарных биржах не менее 15% добытого газа, АМКУ его одобрил.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Это предложение компания предоставила АМКУ во время процедуры получения разрешения на покупку ООО "Надра Юзовская".

"Расчет 15% объемов осуществляется без учета ресурса газа, реализуемого в рамках специальных обязанностей во исполнение статьи 11 Закона Украины" О рынке природного газа ", - говорится в сообщении.

Так, АМКУ одобрил предложения "Нафтогаза". В компании отмечают, что часть газа выставят на продажу после завершения процесса концентрации - до начала добычи углеводородов на Юзовской площади.

В "Нафтогазе" говорят, что, если компания существенно увеличит объемы добычи после разработки недр на площади, продажа доли газа на бирже уменьшит потенциальные риски для конкуренции.

Напомним:

18 декабря НАК "Нафтогаз" и НАК "Надра Украины" подписали необходимые договоры купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Надра Юзовская".

Юзовская площадь должна территории в 8000 квадратных километров в пределах Донецкой и Харьковской областей. "Надра Украины" оценивает потенциал площади более чем 3 триллиона кубических метров условного топлива, а годовая добыча прогнозируется на уровне 10-20 миллиардов кубических метров.

Секретариат Европейского Сообщества считает, что вывод ПАО "Укргаздобыча" ( "дочка" "Нафтогаза") на биржу обеспечит равный доступ к ресурсу на рынке.

Ранее бывший и.о. министра энергетики Юрий Бойко заявил, что для повышения конкуренции на рынке газа необходимо обеспечить выход ПАО "Укргаздобыча" ( "дочка" "Нафтогаза" - ред.) на биржу.

Общественный совет Нацкомиссии по тарифам предлагает Кабмину обязать два предприятия из структуры НАК "Нафтогаз" продавать газ для нужд населения на украинском энергетической бирже.

Экономическая правда