"Надра Украины" передала "Нафтогазу" права на разработку Юзовской площади

18 декабря НАК "Нафтогаз" и НАК "Надра Украины" подписали необходимые договоры купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Надра Юзовская".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и председатель правления "Надра Украины" Тарас Кузьмич подписали договоры о купле-продаже доли в уставном капитале "Надра Юзовская". Именно НАК "Надра Украины" владеет правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке.

Первым договором определяется покупка "Нафтогазом" 99% уставного капитала у НАК "Надра Украины", вторым - покупка еще 1% у его "дочки" - "Украинского геологического научно-производственного центра".

Для полноценного получения "Нафтогазом" права на долю в уставном капитале нужно получить разрешение Антимонопольного комитета на концентрацию.

"После завершения официальных процедур мы будем готовы в кратчайшие сроки сдвинуть с места вопрос разработки Юзовской площади, который не решался годами", - отметил руководитель Нафтогаза Андрей Коболев.

Напомним:

Кабинет Министров на заседании 16 декабря утвердил распоряжение о покупке НАК "Нафтогаз Украины" 100% уставного капитала в ООО "Надра Юзовская", чей потенциал превышает 3 триллиона куб. м условного топлива.

Юзовская площадь должна территории в 8000 квадратных километров в пределах Донецкой и Харьковской областей. "Надра Украины" оценивает потенциал площади более чем 3 триллиона кубических метров условного топлива, а годовая добыча прогнозируется на уровне 10-20 миллиардов кубических метров.

В 2013 году ООО "Надра Юзовская" подписали соглашение о разделе продукции с компанией Shell. Последняя вышла из соглашения в 2015 году.

В 2016 году нидерландская Yuzgaz победила в конкурсе. В декабре 2018 Кабинет Министров одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО "Надра Юзовская" в пользу компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-оператором проекта в лице словацкой Nafta a.s.

В декабря 2019 года председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах сообщил, что словацкая Nafta a.s., что принадлежит холдингу EPH Group, отказалась от участия в проекте.

Экономическая правда