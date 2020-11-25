Громадська рада Нацкомісії з тарифів хоче, аби "Нафтогаз" продавав газ на біржі 

Громадська рада Нацкомісії з тарифів пропонує Кабміну зобов’язати два підприємства зі структури НАК "Нафтогаз" продавати газ для потреб населення на Українській енергетичній біржі.

Про це повідомляє Liga.net.

У листі до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля голова ради Василь Котко зазначив, що необхідно забезпечити прозорий та конкурентний механізм продажу газу для населення постачальникам. "Таким загальновизнаним механізмом на світових ринках є біржа", - йдеться у листі.

Так, громадська рада НКРЕКП пропонує зобов’язати Укргазвидобування та Чорноморнафтогаз продавати газ для потреб населення на біржі.

На думку ради, "Нафтогаз" має монопольну перевагу у продажі газу домогосподарствам як на конкурентному ринку, так і як постачальник останньої надії (ПОН), адже володіє 73% ринку газовидобування.

"Нафтогаз" декларує продаж природного газу на біржовому майданчику "Українська енергетична біржа", проте обсяги цих продажів - мізерні, у порівнянні з ресурсом, яким він володіє. Наразі на роздрібному ринку склалась ситуація, що каже про ціновий демпінґ "Нафтогазу", - коментує голова ради.

За слова Котко, "Нафтогаз" продавав газ домогосподарствам за меншою на 1,8 гривні ціною, ніж промисловості та на 80 копійок дешевше, ніж споживачам за "постачанням останньої надії". Цю ситуацію, на його думку, може виправити повний вивід держпідприємств на біржу.

Звернення громадської ради НКРЕКП адресоване також голові Антимонопольного комітету Ользі Піщанській, голові НКРЕКП Валерієві Тарасюку та голові комітету ВРУ з енергетики Андрію Герусу.