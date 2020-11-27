Європейська Енергоспільнота підтримала виведення "Укргазвидобування" на біржу 

Секретаріат Європейської Спільноти вважає, що виведення ПАТ "Укргазвидобування" ("дочка" "Нафтогазу") на біржу забезпечить рівний доступ до ресурсу на ринку.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У Секретаріаті Європейської Енергоспільноти вважають, що виведення газу "Укргазвидобування" на біржу забезпечить рівний доступ усіх учасників до ресурсу та може знизити його ціну.

"У результаті скасування ПСО "Укргазвидобування" потенційно має в розпорядженні 6,21 млрд. куб. м природного газу на рік для прозорої торгівлі з рівними правами доступу для всіх учасників ринку, які конкурують у сегменті поставок", - йдеться в оприлюдненому Секретаріатом документі з питань проектування ринку газу в Україні.

Хоч скасування спеціальних обов’язків (ПСО) було важливим кроком на шляху до лібералізації ринку газу, монопольний доступ "Нафтогазу" до основної частини газовидобутку в Україні залишається проблемою.

На Української енергетичної біржі (УЕБ) "Укргазвидобування" може виступати потужним маркет-мейкером ринку, що формує стабільні цінові сигнали в Україні і підтримує формування реальних ринкових маржинальних цін.

Також, на думку СЄЕ це посилить інтеграційний процес з європейськими газовими ринками і створить добре функціонуючий газовий хаб в Україні.

Андрій Коболєв, глава правління НАК "Нафтогаз" зазначив, що компанія вже реалізує на УЕБ газ трейдерам і нарощує такі біржові продажі, але готова продавати його, перш за все, за передоплатою або при наявності банківської гарантії.

За його словами, при інших умовах біржова торгівля буде можлива за внесення змін в Кодекс ГТС, адже зараз законодавчо відповідальність постачальника газу не обмежена.

Також Секретаріат наголосив на необхідності зміни моделі ПСО для теплокомуненерго шляхом впровадження спеціальних аукціонів за прикладом тих, які існують у рамках ПСО на ринку електроенергії.

Нагадаємо:

Раніше т.в.о. міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що для підвищення конкуренції на ринку газу необхідно забезпечити вихід ПАТ "Укргазвидобування" ("дочка" "Нафтогазу" - ред.) на біржу.

Громадська рада Нацкомісії з тарифів пропонує Кабміну зобов’язати два підприємства зі структури НАК "Нафтогаз" продавати газ для потреб населення на Українській енергетичній біржі.