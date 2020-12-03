Новый глава "Укроборонпрома": Проанализирую эффективность каждого сотрудника
Новоназначенный гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев пока не готов комментировать кадровые решения, но будет анализировать эффективность каждого сотрудника концерна.
Об этом он заявил во время пресс-конференции.
"Понимая, что, скорее всего, вы будете задавать вопросы по кадровому обеспечению трансформации "Укроборонпрома", я сегодня не готов комментировать кадровые решения, я не был еще в "Укроборонпроме" после обнародования указа о моем назначении.
Я проанализирую эффективность каждого сотрудника, который сегодня работает в команде "Укроборонпрома" и предприятий концерна, а также - целесообразность пребывания на должности людей с точки зрения их результативности и нужности для реализации этой реформы", - сказал Гусев.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".
Юрий Гусев был заместителем министра обороны Украины в 2014-2016 годах.
С июля 2019 года он возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию. 2 декабря Кабинет министров согласовал проект указа президента об увольнении Юрия Гусева с должности главы Херсонской ОГА.
5 октября президент уволил с должности генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности директора концерна.
В следующем 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование, вместо него будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности.
Предусматривалось, что в результате реформы госконцерна "Укроборонпром" создадут 6 отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий концерна, а сам "Укроборонпром" ликвидируют.
Экономическая правда
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