"Укроборонпром" получил нового руководителя
Четверг, 3 декабря 2020, 09:45
Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".
Источник: указ президента от 3 декабря (№532/2020)
Справка: Юрий Гусев был заместителем министра обороны Украины в 2014-2016 годах.
С июля 2019 года он возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию. 2 декабря Кабинет министров согласовал проект указа президента об увольнении Юрия Гусева с должности главы Херсонской ОГА.
Этому предшествовало: 5 октября президент уволил с должности генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности директора концерна.
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