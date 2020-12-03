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"Укроборонпром" получил нового руководителя

Четверг, 3 декабря 2020, 09:45
 

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

Источник: указ президента от 3 декабря (№532/2020)

Справка: Юрий Гусев был заместителем министра обороны Украины в 2014-2016 годах.

С июля 2019 года он возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию. 2 декабря Кабинет министров согласовал проект указа президента об увольнении Юрия Гусева с должности главы Херсонской ОГА.

Этому предшествовало: 5 октября президент уволил с должности генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности директора концерна.

Украинская правда

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Укроборонпром

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