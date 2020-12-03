В 2021 году "Укроборонпром" прекратит свое существование – гендиректор

В следующем 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование, вместо него будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности.

Об этом новый гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил на пресс-конференции.

"Сегодня указом президента меня уволили с должности главы Херсонской ОГА и назначили гендиректором "Укроборонпрома".

На прошлой неделе мы несколько раз встречались с Верховным Главнокомандующим ВСУ, президентом Зеленским, который поставил четкие задачи по реформированию, трансформации и созданию эффективной системы обеспечения вооружением и военной техникой ВСУ", - сказал Гусев.

По его словам, президент поручил провести трансформацию "Укроборонпрома", создав новые холдинги, которые в первую очередь будут обеспечивать армию, ВСУ качественным вооружением и техникой.

"Планируется, что в следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков.

Предполагается создание холдинга "Оборонительные системы Украины", в который войдут холдинги, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, радарными и морскими системами ... Также планируется создание аэрокосмического холдинга, который будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами, космическими системами", - подчеркнул новій гендиректор "Укроборонпрома".

При этом Гусев заявил, что это лишь предварительная концепция, которая требует обсуждения, рассмотрения и утверждения.

"Корпоративная структура нового холдинга будет предусматривать существование наблюдательного совета, отдельных холдингов по направлениям ... Повторюсь, в следующем году президент поставил задачу, чтобы "Укроборонпром" в том виде, который он создавался еще господином Саламатинім, прекратил свое существование, чтобы была внедрена корпоративная культура управления...

Этих решений и этих результате президент ожидает уже в ближайшее время - через 6-9 месяцев должны быть приняты первые решения по реализации этой реформы", - добавил он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

Юрий Гусев был заместителем министра обороны Украины в 2014-2016 годах.

С июля 2019 года он возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию. 2 декабря Кабинет министров согласовал проект указа президента об увольнении Юрия Гусева с должности главы Херсонской ОГА.

5 октября президент уволил с должности генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности директора концерна.

Предусматривалось, что в результате реформы госконцерна "Укроборонпром" создадут 6 отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий концерна, а сам "Укроборонпром" ликвидируют.

Экономическая правда