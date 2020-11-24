Вместо Буславец Минэнерго может возглавить глава "Энергорынка" Гнатюк – источники

Юрий Гнатюк ФОТО DELO.UA

В ближайшие несколько недель новым руководителем Мниенерго может стать нынешний глава ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк, а Юрий Бойко, временно исполняющий обязанности министра после увольнения Ольги Буславец, может вернуться на должность заместителя министра.

Об этом говорится в статье ЭП со ссылкой на источники.

Отмечается, что о своем увольнении Буславец узнала за час до заседания Кабмина, это для нее стало неожиданностью.

"Уволили на внеочередном заседании Кабмина в пятницу (20 ноября. - ЭП) вечером. За час до заседания об этом решении ей сказал Шмыгаль. Для нее это стало полной неожиданностью", - так ЭП описал развитие событий их участник.

Сама Буславец отказалась рассказать о причинах своего увольнения с должности.

В день увольнения Буславец новым и.о. министра назначили ее заместителя Юрия Бойко.

"С 2014 года по май текущего года он был заместителем руководителя ГП "Энергорынок" Юрия Гнатюка. Это предприятие до перевода рынка электроэнергии на так называемую либеральную модель выполняло функцию "кассира": оптом выкупало всю произведенную в Украине электроэнергию и продавало ее энергоснабжающим компаниям.

В мае Бойко попал в Минэнерго на должность заместителя министра. Ведомством к тому времени уже руководила Буславец", - говорится в статье.

"Он не является каким-то революционером или бунтарем. Классический бюрократ-энергетик, но несмотря на большой стаж, он достаточно равноудален от крупных финансово-промышленных групп", - говорит собеседник ЭП в Минэнерго.

"Чистая биография и управленческий опыт должны помочь Бойко на руководящей должности в министерстве, однако, по данным ЭП, его будущее не связано с креслом министра: уже в ближайшее время он вернется на привычную позицию заместителя", - пишут авторы статьи.

"Мы в пятницу начали звонить ему с поздравлениями, а он говорит, что ненадолго. Мол, просто держит для кого-то место", - говорит собеседник ЭП.

По его словам, недавно у Бойко были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он планировал вообще идти из министерства. "Дай Бог ему здоровья, но он сам министром быть не хочет", - говорит источник.

В разговоре с ЭП сама Буславец сказала, что в ближайшее время остается на должности первого заместителя и коротко очертила свой функционал.

"В сферу моей компетенции будут входить вопросы электроэнергетического комплекса и развития рынка электроэнергии, в том числе и формирование технической политики по этому направлению, стратегическая политика в области энергетики, также буду отвечать за направление энергоэффективности", - сказала она.

В то же время по данным источников ЭП, в ближайшие несколько недель новым министром может быть назначен нынешний глава ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк - именно его заместителем в этом госпредприятии несколько лет работал сегодняшний и.о. министра энергетики Бойко.

"По данным ЭП, Гнатюка планируют посадить в кресло по "схеме Буславец": решением Кабмина его назначат на должность первого зама, а затем и руководителем в статусе исполняющего обязанности.

Почему так? Причина такая же, как это было и полгода назад, когда стоял вопрос о назначении Буславец: Гнатюк не имеет шансов набрать необходимый минимум голосов в Верховной Раде", - говорится в статье.

"Собеседники ЭП выделяют у Гнатюка две особенности. Первая - он разбирается только в экономическом блоке энергетики. Вторая - беспрекословно соблюдает субординацию. Оба эти критерии были близки и Буславец.

Но если при ней Минэнерго особенночувствительно реагировало на потребности "ДТЭК", то при новом потенциальном министре с высокой степенью вероятности в фаворе окажется Виктор Пинчук.

По крайней мере, в удовлетворении его потребностей сейчас очень заинтересован Офис президента. И основу этой мотивации представляет роль Пинчука как коммуникатора между Киевом и Вашингтоном", - добавляют авторы.

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Экономическая правда