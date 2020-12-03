Шмыгаль: К вопросу отделения МинАПК вернемся в начале 2021 года
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что "с первых дней" была стратегия разделить Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на Минэкономики и Минагрополитики, к этому вопросу вернутся в начале следующего года.
Об этом он сказал в интервью Корреспондент.net.
"С первых дней была стратегия разделить министерство на Минэкономики и Минагрополитики. В Украине мощный аграрный сектор, который требует отдельного внимания. Начиная от проектов по орошению в южных областях и заканчивая развитием переработки, чтобы экспортировать не сырье, а товары с высокой добавленной стоимостью. Стратегия остается в силе.
Пока от Минэкономики отделили Министерство стратегической промышленности. В начале следующего года мы вернемся к вопросу выделения Минагрополитики", - рассказал Шмыгаль.
Напоминаем:
В конце августа 2019 года Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабинета министров, в котором Минагропрод объединили с Министерством развития экономики и торговли.
Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьером 17 января этого года заявил о необходимости разделить некоторые министерства, среди которых и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
В июле 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что "максимум в сентябре" в Украине будет отдельный министр сельского хозяйства.
В конце июля 2020 года премьер Денис Шмыгаль заявил, что кандидатуры на должность министра агрополитики пока нет.
По данным УП, возможная отставка министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко в последние недели начала набирать достаточно конкретные черты, должность министра АПК может перейти к политсиле Юлии Тимошенко.
"В последние недели отставка Петрашко начала набирать достаточно конкретные черты. По словам сразу нескольких собеседников УП в парламенте, должность министра АПК может перейти к политсиле Юлии Тимошенко. Вроде как это должно стать формализацией сотрудничества, почти коалиции, благодаря которой президентская "Слуга народа" будет иметь голоса за бюджет.
Уже сейчас началась публичная подготовка плацдарма под такую возможность. В распоряжении УП есть коллективное письмо от аграрных ассоциаций на имя президента Зеленского, где подписанты просят возродить МинАПК. И даже предлагают кандидата в министры, которым является никто иной, как однопартиец Юлии Тимошенко Вадим Ивченко", - говорится в статье УП.
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