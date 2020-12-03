Шмыгаль: К вопросу отделения МинАПК вернемся в начале 2021 года

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что "с первых дней" была стратегия разделить Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на Минэкономики и Минагрополитики, к этому вопросу вернутся в начале следующего года.

Об этом он сказал в интервью Корреспондент.net.

"С первых дней была стратегия разделить министерство на Минэкономики и Минагрополитики. В Украине мощный аграрный сектор, который требует отдельного внимания. Начиная от проектов по орошению в южных областях и заканчивая развитием переработки, чтобы экспортировать не сырье, а товары с высокой добавленной стоимостью. Стратегия остается в силе.

Пока от Минэкономики отделили Министерство стратегической промышленности. В начале следующего года мы вернемся к вопросу выделения Минагрополитики", - рассказал Шмыгаль.

Напоминаем:

В конце августа 2019 года Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабинета министров, в котором Минагропрод объединили с Министерством развития экономики и торговли.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьером 17 января этого года заявил о необходимости разделить некоторые министерства, среди которых и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В июле 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что "максимум в сентябре" в Украине будет отдельный министр сельского хозяйства.

В конце июля 2020 года премьер Денис Шмыгаль заявил, что кандидатуры на должность министра агрополитики пока нет.

По данным УП, возможная отставка министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко в последние недели начала набирать достаточно конкретные черты, должность министра АПК может перейти к политсиле Юлии Тимошенко.

"В последние недели отставка Петрашко начала набирать достаточно конкретные черты. По словам сразу нескольких собеседников УП в парламенте, должность министра АПК может перейти к политсиле Юлии Тимошенко. Вроде как это должно стать формализацией сотрудничества, почти коалиции, благодаря которой президентская "Слуга народа" будет иметь голоса за бюджет.

Уже сейчас началась публичная подготовка плацдарма под такую ​​возможность. В распоряжении УП есть коллективное письмо от аграрных ассоциаций на имя президента Зеленского, где подписанты просят возродить МинАПК. И даже предлагают кандидата в министры, которым является никто иной, как однопартиец Юлии Тимошенко Вадим Ивченко", - говорится в статье УП.