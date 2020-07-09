Президент: Максимум в сентябре у нас будет отдельный министр агрополитики

Президент Владимир Зеленский заявил, что "максимум в сентябре" в Украине будет отдельный министр сельского хозяйства.

Об этом он сказал во время встречи с бизнесом Волынской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю, успеем ли мы. У нас остался одна сессионная неделя - именно следующая. Затем Верховная Рада у нас отдыхает, да. Я не знаю, успеем ли мы назначить нового министра и создать министерство так быстро.

Но максимум в сентябре, когда депутаты снова выйдут работать, мы назначим, у нас будет отдельный министр сельского хозяйства", - рассказал президент.

Напоминаем:

В конце августа 2019 года Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабинета министров, в котором Минагропрод объединили с Министерством развития экономики и торговли.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьером 17 января этого года заявил о необходимости разделить некоторые министерства, среди которых и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Тимофей Милованов, который возглавлял министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса.