Бывший "смотрящий" по Киеву Столар контролирует 4 компании по строительству жилья – источники

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Столар является совладельцем не менее четырех девелоперских компаний, работающих на рынке первичной недвижимости Киева.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

В частности, по словам источников ЭП, Столар единолично контролирует компанию ENSO. В пресс-службе ENSO заверили, что Столар не имеет отношения к компании.

Вместе с президентом холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорем Кушниром Столар строит жилье под девелопментом BudCapital и IB Alliance.

Финансирование работ одного из жилых комплексов IB Alliance - "Диброва Парк" - осуществляет президент инвестиционной компании Chernovetskyi Investment Group и сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий. Столар является близким другом Степана Черновецкого.

Представители Черновецкого в комментарии ЭП уточнили, что ни со Столаром, ни с Кушниром Степан совместных бизнес-проектов не имеет, но признали, что сын экс-мэра Киева владеет частью "Дибровы парк".

Крупнейшей девелоперской компанией Столара по объему строящегося жилья является bUd development. Компаньонами Столара в bUd development являются Кушнир и соучредительница другой крупной строительной компании Stolitsa Group Владислава Молчанова. В 2016 году журналисты программы "Схемы" засняли, как Столар и Кушнир летели одним чартерным рейсом из Лондона.

1 октября в офисе bUd development провела обыски Служба безопасности Украины. Следствие подозревает менеджмент компании в уклонении от уплаты налогов, из-за чего государство за три года недополучило 500 млн грн.

По словам собеседников ЭП, обыски могут быть элементом "войны" нынешнего "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого с бывшим "смотрящим" Столаром.

О роли Столара в качестве "серого кардинала" столицы стало известно благодаря журналистским расследованиям и заявлениям бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана и экс-премьера Алексея Гончарука.

На запрос ЭП Столар или его представители не ответили.

Подробнее читайте по ссылке: За "фасадом". Кто на самом деле владеет строительным бизнесом в Киеве

Александр Колесниченко, ЭП