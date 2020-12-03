Сын Черновецкого непублично инвестирует в недвижимость Киева – источники

Леонид Черновецкий и Степан Черновецкий

Президент инвестиционной компании Chernovetskyi Investment Group и сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий активно, но не публично инвестирует средства в рынок первичной недвижимости столицы Украины.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

В частности, Черновецкому принадлежит земельный участок на Виноградаре возле будущей станции метрополитена "Мостицкая", где строится жилой комплекс "Диброва Парк". Девелопером проекта выступает IB Alliance.

Также Черновецкий активно сотрудничал с компанией КАН Девелопмент. Кроме финансирования строительства ЖК "Комфорт Таун", о чем рассказывал ранее владелец КАН Игорь Никонов, сын бывшего городского главы инвестировал в строительство еще двух ЖК КАН Девелопмент - "Тетрис Холл" и "Централ Парк", но не самостоятельно, а с помощью "профессиональных управляющих активами".

В приемной Степана Черновецкого ЭП сообщили, что он лично не инвестирует в недвижимость.

"Степан имеет определенные финансовые инвестиции в рынок недвижимости в Киеве, которые реализуются через институты совместного инвестирования под управлением лицензированной компании и профессиональных управляющих активами", - говорится в ответе на запрос.

По словам источников ЭП, Черновецкий имеет долю 50% в компании Edelburg Development. Еще 50% владеет бывший руководитель столичного подразделения Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Кучер. Компанию возглавляет Сергей Левцов, свояк Степана Черновецкого - они женаты на сестрах-двойняшках Диане и Жанне.

Информацию о причастности Черновецкого к Edelburg Development не смогли подтвердить в пресс-службе компании.

Еще один известный проект Черновецкого - застройка территории кинокопировальной фабрики возле станции метро "Голосеевская". ЖК White Lines строится совместными усилиями компании A-Development Алексея Баранова, совладельца UDP Андрея Иванова и Степана Черновецкого.

В статье отмечается, что сотрудничество Черновецкого и других бизнесменов в основном согласовывалось меморандумами о сотрудничестве и "понятийками" - документами с обязательствами сторон, которые не имеют юридической силы. Аутентичность документов подтвердили три источника ЭП.

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Александр Колесниченко, ЭП