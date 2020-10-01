Ущерб на 50 милионов: СБУ разоблачила менеджеров киевской стройкомпании в отмывании денег

Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов в отмывании денег и выводе их в "оффшоры".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, не называя компании.

"Во время досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они "работали" на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также завышалась стоимость акций этих фондов, в дальнейшем их выкупали в аффилированного нерезидента.

"Отмытые" средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения. Ориентировочная сумма ущерба интересам государства из-за схемы с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 мдн гривен", - добавили в СБУ.

В рамках уголовного производства провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники схемы.

"Во время следственных действий изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделках, не учтенные наличные средства. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Экономическая правда