Гончарук об увольнении Кличко: Я бы уволил Столара

Источник: брифинг премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской государственной администрации, из-за его связи с Вадимом Столаром, которого связывают со схемами застройщиков в столице.

Прямая речь Гончарука: "Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны, но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет и поэтому это сделать было невозможно.

Несмотря на то, что это решение команды и окончательное решение будет принимать президент, но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратились коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле слишком сильно влияют на деятельность администрации.

Поэтому, я думаю, что если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы способен сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах рядовых киевлян"

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История вопроса:

Офис президента Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.

Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.

По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).

51 народный депутат 8 созыва обратился в Конституционный суд с просьбой официально растолковать Основной Закон в части местного самоуправления и государственной власти в столице.

Украинская правда