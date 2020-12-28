НБУ отказал белорусскому бизнесмену в покупке "БТА банка"

Нацбанк отказал связанному с Виктором Медведчуком белорусском бизнесмену Микалаю Варабью в приобретении 100% уставного капитала "БТА банка" из-за санкций ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"17 декабря 2020 решением Совета ЕС № 2020/2130 Микалай Варабей отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции)", - говорится в сообщении регулятора.

Так, применение санкций к лицу "является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены".

Также одним из оснований принятого решения стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.

Напомним:

Ранее АМКУ предоставил разрешение Микалаю Варабью на покупку контрольного пакета акций казахского БТА Банка.

Микалай Варабей является владельцем производственного унитарного предприятия "Нефтебитумный завод". В 2018 году Фонд госимущества не позволил ему приватизировать "Центрэнерго" из-за связи бенефициара предприятия с Россией.

В 2019 году "Нефтебитумный завод" приобрел контрольный пакет акций в уставном капитале украинского ООО "Прикарпатзагадтранс". Эту компанию связывают с Виктором Медведчуком.

Экономическая правда





