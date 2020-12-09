Білоруський бізнесмен хоче викупити БТА Банк в Україні 

Білоруський бізнесмен Микола Воробей отримав попередній дозвіл Антимонопольного комітету на купівлю контрольного пакету акцій казахського БТА Банку.

Про це повідомляє Радыё Свабода.

АМКУ надав дозвіл Миколі Вороб’ю на купівлю контрольного пакету акцій казахського БТА Банку. Кінцевим бенефіціаром є Кенес Ракішев, казахський підприємець.

Банк заснований у 1992 році, відтоді Ракішев володіє контрольним пкетом акцій. За даними НБУ, БТА-банк за обсягами активів - 71-й з 74 фінустанов в Україні.

У 2018 році "Нафтобітумний завод" Воробея мала намір приватизувати "Центренерго", проте заявку відхилив Фонд держмайна. Однією з причин було те, що "кінцевим бенефіціарним власником одного з претендентів є особа, яка також є засновником та контролером компаній, зареєстрованих на території РФ, про що учасник не повідомив в конкурсній документації".

У 2019 році "Нафтобітумний завод" вийшов на український ринок з другої спроби. Він придбав контрольний пакет акцій в статутному капіталі українського ТОВ "Прикарпатзагадтранс". Цю компанію пов'язують із Віктором Медведчуком.

Цим, фактично, інвестор отримав доступ до перекачування російського дизельного палива через Україну до Європейського Союзу.

У грудні 2019 року естонська компанія, підконтрольна Миколі Вороб’ю, отримала ексклюзивний дозвіл від Мінекономрозвитку Росії на постачання в Україну понад 600 тисяч тонн теплового вугілля з Росії.