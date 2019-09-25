"Трубу Медведчука" можуть заповнити "безмитним" дизелем з Білорусі

Нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс", який пов’язують з Віктором Медведчуком, не працює майже два місяці, проте вже найближчим часом прокачування дизелю по трубі може відновитися, але вже не з Росії, а з "безмитної" Білорусі.

Про це йдеться у статті ЕП.

"Після запровадження мит члени президентської команди не приховували, що основна мета — знизити понадринкову маржу окремих компаній, які пов’язують з кумом Путіна.Йдеться про компанію "Прикарпатзахідтранс", яку ЗМІ називають "трубою Медведчука". На початку серпня підприємство дійсно зупинило свою роботу, але чи довго це триватиме?

У Медведчука на початку року було декілька зустрічей з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього з'явилася новина про те, що білоруський бізнесмен Микола Воробей купив 51% "Прикарпатзахідтрансу" (решта залишається у старих акціонерів – ЕП) і планує завантажити трубу "безмитним" ресурсом з Мозирського НПЗ. Цей процес вже стартував", - йдеться у статті.

Як стало відомо ЕП, нещодавно труба запустилася в тестовому режимі. "Пробний" ресурс поставила "дочка" "Білоруської нафтової компанії" — "БНК Україна", а в Україні усі 8,5 тисяч тонн пального без додаткових мит викупила компанія ОККО Віталія Антонова.

За даними ЕП, найближчим часом трубопровід "Медведчука-Вороб’я" може запрацювати із новою силою і ОККО у цьому процесі бачить себе у ролі ексклюзивного отримувача пального з українського боку, хоча до цього послугами "Прикарпатзахідтрансу" користувалися десятки компаній.

В ОККО підтвердили інформацію щодо співпраці та законтрактованого пального, відмовившись при цьому розкрити деталі контракту. Інформація щодо ексклюзивності контракту у компанії назвали перебільшеною. "Ексклюзивні контракти на такому конкурентному ринку, як наш, не практикуються", — заявили в ОККО.

Читайте детальніше у статті: "Енергетичне знекровлення" Медведчука: чому на ринку знову заговорили про дефіцит пального

Економічна правда