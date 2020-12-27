Шмыгаль: промышленность восстановилась до уровня ноября 2019

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что промышленное производство в ноябре этого года возобновилось к уровню ноября 2019-го.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

По его словам, если сравнивать с октябрем, то промышленность выросла почти на 1,5%.

"Комплексные программы поддержки промышленности, в частности машиностроения, дадут толчок к дальнейшему росту в следующем году. Для этого в бюджете на 2021 так же предусмотрены миллиарда гривен поддержки", - отметил он.

Напоминаем:

Узимку 2018-2019 років промисловість не росла. У березні 2019 року обсяги промислового виробництва зросли вперше за чотири місяці – на 2,1%. У квітні зростання прискорилося до 5,2%.

Проте з травня промисловість сповільнювалася уже впродовж восьми місяців.

Наприкінці 2019 року падіння промислового виробництва набуло найвищих темпів з 2014-2015 років, коли почалася війна. У жовтні цей показник знизився на 5%, у листопаді – на 7,5%, у грудні – на 8,3%.

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