НБУ выдал 2 банкам 5 миллиардов короткого рефинанса

Нацбанк по результатам тендера 24 декабря удовлетворил заявки 2 банков по рефинансированию на сумму 5,16 млрд грн сроком до 84 дней по ставке 6%.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

"НБУ сообщает, что 24.12.2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 2-х банков на сумму 5160 млн грн по процентной ставке в размере 6% годовых", - говорится в сообщении.

Напомним:

На аукционе 18 декабря 5 банков получили 9,26 млрд грн кратковременного рефинансирования от НБУ, в частности, Ощадбанк получил 8 млрд грн сроком до 84 дней под 6% годовых.

Национальный банк на тендере по поддержке ликвидности банков 11 декабря суммарно выдал 20 банкам 11,11 млрд грн рефинансирования сроком до 84 дней и 1820 дней.

На аукционе 27 ноября Нацбанк предоставил 4 банкам 5,785 млрд грн рефинанса под 6% годовых сроком до 84 дней.

Нацбанк 13 ноября провел тендер рефинансирования на 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет), 16 банков суммарно получили 16,577 млрд грн, больше всего получил Укрэксимбанк - 10,8 млрд грн на 5 лет.

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" увеличил ограничение по сумме непогашенной задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования с 20 миллиардов гривень до 30 миллиардов.