Государственному банку разрешили привлечь "рефинанс" у НБУ на 30 миллиардов

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" увеличил ограничение по сумме непогашенной задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования с 20 миллиардов гривень до 30 миллиардов.

Об этом сообщает Finbalance.

Отмечается, что решение было принято "ввиду необходимости фондирования активных операций банка".

Кроме того, увеличен лимит стоимости активов, принадлежащих Укрэксимбанку и которые могут передаваться для НБУ в залог (как обеспечение долговых обязательств по действующим и будущим кредитам) с 30 млрд грн до 50 млрд грн.

По данным НБУ, на 01.10.2020 долг Укрэксимбанка по рефинансированию составил 3,4 млрд грн, а объем активов госбанка составлял 175,74 млрд грн (из них ОВГЗ - 52,5 млрд грн).

13 ноября НБУ предоставил Укрэксимбанку рефинанс на 10,76 млрд грн.

Укрэксимбанк предоставил Укравтодору займов на 13,7 млрд грн, в том числе за счет привлеченного у НБУ рефинансирования. Общий объем займов, которые Укрэксимбанк планирует предоставить Укравтодору под госгарантии, - 19,3 млрд грн.

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