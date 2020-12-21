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Аукцион НБУ по рефинансу: Ощадбанк привлек 8 миллиардов

Понедельник, 21 декабря 2020, 17:55
 

На аукционе 18 декабря 5 банков получили 9,26 млрд грн кратковременного рефинансирования от НБУ, в частности, Ощадбанк получил 8 млрд грн сроком до 84 дней под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Кроме этого, банк "Сич" получил 250 млн грн, банк "Авангард" - 50 млн грн, банк "Конкорд" - 36,6 млн грн.

Еще один банк получил 930 млн грн, но Нацбанк не обнародовал его данные.

Напомним:

Национальный банк на тендере по поддержке ликвидности банков 11 декабря суммарно выдал 20 банкам 11,11 млрд грн рефинансирования сроком до 84 дней и 1820 дней.

На аукционе 27 ноября Нацбанк предоставил 4 банкам 5,785 млрд грн рефинанса под 6% годовых сроком до 84 дней.

Нацбанк 13 ноября провел тендер рефинансирования на 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет), 16 банков суммарно получили 16,577 млрд грн, больше всего получил Укрэксимбанк - 10,8 млрд грн на 5 лет.

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" увеличил ограничение по сумме непогашенной задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования с 20 миллиардов гривень до 30 миллиардов.

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НБУ банки Ощадбанк рефинансирования

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