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НБУ выдал 20 банкам 11 миллиардов рефинанса

Понедельник, 14 декабря 2020, 16:20
 

Национальный банк на тендере по поддержке ликвидности банков 11 декабря суммарно выдал 20 банкам 11,11 млрд грн рефинансирования сроком до 84 дней и 1820 дней.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В частности, Альфа-Банк привлек 4,46 млрд грн сроком на 5 лет под залог пула ликвидных активов (ОВГЗ).

Помимо этого,

  • ПУМБ получил 1,5 млрд грн,
  • Укрэксимбанк - 1 млрд грн,
  • Универсал Банк - 1 млрд грн,
  • Кредобанк - 600 млн грн,
  • Банк Альянс - 500 млн грн,
  • Аккордбанк - 460 млн грн,
  • ТАСкомбанк - 230 млн грн,
  • Банк Львов - 216 млн грн,
  • Банк Глобус - 213 млн грн,
  • Пиреус Банк МКБ - 210 млн грн,
  • МТБ Банк - 150 млн грн,
  • Радабанк - 100 млн грн,
  • РВС Банк - 100 млн грн,
  • Банк Конкорд - 87900000 грн,
  • Банк Украинский Капитал - 50 млн грн,
  • Полтава-банк - 80 млн грн,
  • Альтбанк - 55 млн грн,
  • Коммерческий индустриальный банк (КИБ) - 50 млн грн,
  • Агропросперис Банк - 40 млн грн.

Напомним:

На аукционе 27 ноября Нацбанк предоставил 4 банкам 5,785 млрд грн рефинанса под 6% годовых сроком до 84 дней.

Нацбанк 13 ноября провел тендер рефинансирования на 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет), 16 банков суммарно получили 16,577 млрд грн, больше всего получил Укрэксимбанк - 10,8 млрд грн на 5 лет.

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" увеличил ограничение по сумме непогашенной задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования с 20 миллиардов гривень до 30 миллиардов.

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НБУ банки рефинансирования

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