НБУ выдал 20 банкам 11 миллиардов рефинанса
Национальный банк на тендере по поддержке ликвидности банков 11 декабря суммарно выдал 20 банкам 11,11 млрд грн рефинансирования сроком до 84 дней и 1820 дней.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В частности, Альфа-Банк привлек 4,46 млрд грн сроком на 5 лет под залог пула ликвидных активов (ОВГЗ).
Помимо этого,
- ПУМБ получил 1,5 млрд грн,
- Укрэксимбанк - 1 млрд грн,
- Универсал Банк - 1 млрд грн,
- Кредобанк - 600 млн грн,
- Банк Альянс - 500 млн грн,
- Аккордбанк - 460 млн грн,
- ТАСкомбанк - 230 млн грн,
- Банк Львов - 216 млн грн,
- Банк Глобус - 213 млн грн,
- Пиреус Банк МКБ - 210 млн грн,
- МТБ Банк - 150 млн грн,
- Радабанк - 100 млн грн,
- РВС Банк - 100 млн грн,
- Банк Конкорд - 87900000 грн,
- Банк Украинский Капитал - 50 млн грн,
- Полтава-банк - 80 млн грн,
- Альтбанк - 55 млн грн,
- Коммерческий индустриальный банк (КИБ) - 50 млн грн,
- Агропросперис Банк - 40 млн грн.
Напомним:
На аукционе 27 ноября Нацбанк предоставил 4 банкам 5,785 млрд грн рефинанса под 6% годовых сроком до 84 дней.
Нацбанк 13 ноября провел тендер рефинансирования на 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет), 16 банков суммарно получили 16,577 млрд грн, больше всего получил Укрэксимбанк - 10,8 млрд грн на 5 лет.
Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" увеличил ограничение по сумме непогашенной задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования с 20 миллиардов гривень до 30 миллиардов.
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