НБУ выдал 20 банкам 11 миллиардов рефинанса

Национальный банк на тендере по поддержке ликвидности банков 11 декабря суммарно выдал 20 банкам 11,11 млрд грн рефинансирования сроком до 84 дней и 1820 дней.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В частности, Альфа-Банк привлек 4,46 млрд грн сроком на 5 лет под залог пула ликвидных активов (ОВГЗ).

Помимо этого,

ПУМБ получил 1,5 млрд грн,

Укрэксимбанк - 1 млрд грн,

Универсал Банк - 1 млрд грн,

Кредобанк - 600 млн грн,

Банк Альянс - 500 млн грн,

Аккордбанк - 460 млн грн,

ТАСкомбанк - 230 млн грн,

Банк Львов - 216 млн грн,

Банк Глобус - 213 млн грн,

Пиреус Банк МКБ - 210 млн грн,

МТБ Банк - 150 млн грн,

Радабанк - 100 млн грн,

РВС Банк - 100 млн грн,

Банк Конкорд - 87900000 грн,

Банк Украинский Капитал - 50 млн грн,

Полтава-банк - 80 млн грн,

Альтбанк - 55 млн грн,

Коммерческий индустриальный банк (КИБ) - 50 млн грн,

Агропросперис Банк - 40 млн грн.

Напомним:

На аукционе 27 ноября Нацбанк предоставил 4 банкам 5,785 млрд грн рефинанса под 6% годовых сроком до 84 дней.

Нацбанк 13 ноября провел тендер рефинансирования на 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет), 16 банков суммарно получили 16,577 млрд грн, больше всего получил Укрэксимбанк - 10,8 млрд грн на 5 лет.

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" увеличил ограничение по сумме непогашенной задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования с 20 миллиардов гривень до 30 миллиардов.