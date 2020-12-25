Зеленский о 2021 годе: Ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году "людям будет легче", по его словам, ожидается подъем в экономике, "небольшой, но будет".

Об этом он сказал в интервью "Фокусу".

"Этот високосный год был непростой, он всегда сложнее, жестче. Относительно нового года, для начала нужно уточнить, для кого он будет тяжелым. Для меня он будет таким же, как 2020-й, возможно, даже труднее. Все зависит, сколько будет вызовов.

Для людей, считаю, будет легче. Идет символический год - год 30-летия нашей независимости, это подъем духа, есть чем гордиться. Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Думаю, что приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину", - рассказал Зеленский.

"Мы научились бороться с коронавирусом. Поэтому, думаю, людям будет легче. Обидно, что люди уже не так боятся и иногда не надевают маски. С другой стороны, хорошо, что они не боятся и психологически им легче.

Экономически также будет легче. Ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет", - добавил он.

Напоминаем:

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%.

Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.