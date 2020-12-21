Гендиректор "Укроборонпрома" подписал приказ о корпоратизации

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" 21 декабря подписал приказ о начале преобразования концерна в холдинги, которые будут работать по принципам корпоративного управления.

Об этом сообщает Liga.net.

Юрий Гусев, гендиректор "Укроборонпрома", подписал приказ о начале процесса корпоратизации концерна 21 декабря во время пресс-конференции по результатам деятельности предприятия.

"Сегодня я подписываю исторический для нашего концерна приказ о корпоратизации, о превращении концерна на холдинги - эффективные системы, которые откроют возможность для привлечения финансов, новых технологий, внедрения прозрачной системы корпоративного управления", - отметил он.

Сейчас в Верховной Раде находится законопроект №3822 об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности. 21 декабря ВРУ постановила принять этот законопроект за основу и поручить Комитету по вопросам нацбезопасности доработать его ко второму чтению.

Подготовка к корпоратизаций займет несколько месяцев. Гусев надеется, что за это время законопроект пройдет голосование в Раде.

Напомним:

В следующем 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование, вместо него будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности.

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

Предполагалось, что в результате реформы госконцерна "Укроборонпром" создадут 6 отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий концерна, а сам "Укроборонпром" ликвидируют.