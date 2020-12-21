Гендиректор "Укроборонпрома" подписал приказ о корпоратизации
Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" 21 декабря подписал приказ о начале преобразования концерна в холдинги, которые будут работать по принципам корпоративного управления.
Об этом сообщает Liga.net.
Юрий Гусев, гендиректор "Укроборонпрома", подписал приказ о начале процесса корпоратизации концерна 21 декабря во время пресс-конференции по результатам деятельности предприятия.
"Сегодня я подписываю исторический для нашего концерна приказ о корпоратизации, о превращении концерна на холдинги - эффективные системы, которые откроют возможность для привлечения финансов, новых технологий, внедрения прозрачной системы корпоративного управления", - отметил он.
Сейчас в Верховной Раде находится законопроект №3822 об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности. 21 декабря ВРУ постановила принять этот законопроект за основу и поручить Комитету по вопросам нацбезопасности доработать его ко второму чтению.
Подготовка к корпоратизаций займет несколько месяцев. Гусев надеется, что за это время законопроект пройдет голосование в Раде.
Напомним:
В следующем 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование, вместо него будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности.
Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".
Предполагалось, что в результате реформы госконцерна "Укроборонпром" создадут 6 отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий концерна, а сам "Укроборонпром" ликвидируют.
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