Замість "Укроборонпрому" планують створити 6 галузевих холдингів

У результаті реформи держконцерну "Укроборонпром" створять 6 галузевих холдингів навколо прогресивних підприємств концерну, а сам "Укроборонпром" ліквідують.

Про це заявив заступник гендиректора концерну та голова Офісу трансформації "Укроборонпрому" Роман Бондар.

За його словами, поточна модель управління концерном має бути змінена, оскільки вона не забезпечує ефективне управління більше ніж сотнею розрізнених підприємств-учасників концерну.

"В Укроборонпромі готуються до створення щонайменше 6 галузевих держкорпорацій, навколо яких буде консолідовано підприємства за принципом галузевої синергії компетенцій: ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарних та морських систем", - сказав Бондар.

"Що стосується самого концерну, то в тому вигляді та в тій ролі, як якої він створювався, він точно припинить існування. Ми вважаємо, що "Укроборонпром" має бути ліквідовано у результаті реформи", - підкреслив він.

Бондар розповів, що концепція реформи "Укроборонпрому" має 2 частини: кінцеву цільову модель трансформації та перехідну модель – те, як компанія буде працювати з моменту прийняття необхідного законодавства.

"Після того, як корпорації буде створено, роль та значення Укроборонпрому точно зміняться. В цьому полягає стратегічна розвилка та ключове рішення, які держава повинна буде зробити", - додав заступник гендиректора "Укроборонпрому".

Економічна правда