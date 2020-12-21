Завод "Массандра": В оккупированном Крыму хотят компенсировать другу Путина 50% расходов на виноградники

Подконтрольный РФ "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что "правительство" Крыма компенсирует компании, которой "продали" винодельческий завод "Массандра", 50% расходов на новые виноградники и сады.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, "правительство" "компенсирует инвестору" практически 50% на расходы, связанные с закладкой виноградников и садов, - при поддержке федерального бюджета.

Аксенов заявил, что в ближайшее время компания, которой "продали" "Массандру", представит план развития предприятия.

Напомним:

Минреинтеграции будет инициировать национальные санкции и судебное преследование в отношении лиц, причастных к "продаже" в оккупированном Крыму винодельческого завода "Массандра".

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что Россия понесет ответственность за так называемую продажу "экспроприированного концерна "Массандра" в оккупированном Крыму.

Винодельческий завод "Массандра" (100% акций) в оккупированном Россией Крыму "купила" дочерняя компания банка "Россия" "Южный проект" - крупнейшим акционером банка является друг президента РФ Путина Юрий Ковальчук.

В ноябре Оккупационные власти в аннексирована Россией Крыма выставил на аукцион 100% акций акционерного общества "Производственно-аграрное объединение "Массандра".

В 2014 году Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков.

Под санкции попали "Азовский ликероводочный завод", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", "Агрофирма "Магарач" и "Завод шампанских вин "Новый мир".

В том же году Совет ЕС запретил импорт товаров из Крыма.

Экономическая првда