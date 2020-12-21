Столичный застройщик заявил о намерении взяться за достройку домов "Аркады"

Одна из основателей Stolitsa Group Владислава Молчанова на рабочей встрече инициативных групп сообщила, что компания планирует зайти на достройку жилых комплексов обанкротившегося банка "Аркада".

Об этом говорится в сообщении группы инвесторов "Аркады".

Рабочая встреча инициативных групп ЖК обанкротившегося банка "Аркада" прошла 18 декабря. На ней присутствовали представители Киевской городской госадминистрации и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам местного самоуправления. А также - представительница возможного застройщика ЖК, Владислава Молчанова - одна из основательниц компании SG Stolitsa Group.

Согласно сообщению, Молчанова объявила намерении Stolitsa Group "зайти на достройку жилых комплексов, строительство которых было заведомо прекращено владельцем банка "Аркада".

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Напомним:

Ранее сообщалось, что застройщик Stolitsa Group при определенных условиях может взять на себя обязательства по достройке жилых комплексов обанкротившегося банка "Аркада". Одна из основателей Stolitsa Group Владислава Молчанова является одной из спонсорок партии "Батькивщина".

26 августа мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК "Киевгорстрой" осуществить аудит жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства (ФФС) под управлением банка "Аркада" с целью завершения строительства объектов.

Министерство внутренних дел совместно с Киевской городской государственной администрацией планирует разработать упрощенную систему ввода в эксплуатацию тех домов, которые были брошены застройщиками.

Экономическая правда