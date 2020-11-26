Влада розробить спрощену систему введення в експлуатацію недобудов – МВС

Міністерство внутрішніх справ спільно з Київською міською державною адміністрацією планує розробити спрощену систему введення в експлуатацію тих будинків, які були кинуті забудовниками.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Наш план такий: разом з КМДА, з новим керівником Державного архітектурно-будівельного контролю розробити спрощену систему введення в експлуатацію тих будинків, які були кинуті забудовниками, де неможливо в існуючому порядку довести справу до кінця, але там вже живуть люди", - сказав Геращенко.

Зазначається, що заступник міністра заявив про це під час візиту на об'єкти компанії "Укогруп" Анатолія Войцеховського – ЖК "Флагман", "Стародарницький", "Нова Хвиля", "Сімейний Затишок", "Мегасіті" і "Деміївський квартал".

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що нові забудовники вже найближчим часом можуть взяти на себе зобов’язання щодо добудов житлових комплексів банку "Аркада" та забудовника Анатолія Войцеховського.

Уряд планує вирішити питання незаконних забудов, напрацювавши "дорожню карту" з народними депутатами, профільними міністерствами, Київською міською державною адміністрацією, обладміністраціями в регіонах, правоохоронними органами та постраждалих інвесторів.

Економічна правда