Петрашко о возможном увольнении: Я в принципе не держусь за должность
Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что не держится за должность, а разговоры о возможном увольнении назвал "слухами и общими разговорами".
Об этом он сказал в интервью ЭП.
Так, на вопрос, сколько времени, по его мнению, он еще пробудет министром, Петрашко ответил:
"Сколько Бог даст. Нет никаких вещей, которые есть вечными. Мы пришли сюда, чтобы сделать какую-то работу, чтобы помочь стране, и это не шутка. Я человек из бизнеса, до этого на государственной службе не работал. Сколько потребуется, столько и будем работать .
В то же время по словам собеседников ЭП из "Слуги народа", президент Владимир Зеленский обещал на заседании фракции, что министр экономики в ближайшее время будет заменен.
На это Петрашко ответил, что у него нет такой информации.
"Я в принципе не держусь за должность. Это (увольнение, - ЭП) больше какие-то слухи и общие разговоры. Вы же знаете: озвучивались какие-то общие вещи, которые потом раздувались прессой", - добавил он.
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Напомним:
У фракции "Слуга народа" в Верховной Раде имеются вопросы к работе Министерства финансов и Министерства экономики.
30 августа глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возможность кадровых перестановок в Кабинете Министров этой осенью, уточнив, что речь идет о возможных ротациях в экономическом блоке правительства.
Экономическая правда
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