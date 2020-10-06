Петрашко о возможном увольнении: Я в принципе не держусь за должность

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что не держится за должность, а разговоры о возможном увольнении назвал "слухами и общими разговорами".

Об этом он сказал в интервью ЭП.

Так, на вопрос, сколько времени, по его мнению, он еще пробудет министром, Петрашко ответил:

"Сколько Бог даст. Нет никаких вещей, которые есть вечными. Мы пришли сюда, чтобы сделать какую-то работу, чтобы помочь стране, и это не шутка. Я человек из бизнеса, до этого на государственной службе не работал. Сколько потребуется, столько и будем работать .

В то же время по словам собеседников ЭП из "Слуги народа", президент Владимир Зеленский обещал на заседании фракции, что министр экономики в ближайшее время будет заменен.

На это Петрашко ответил, что у него нет такой информации.

"Я в принципе не держусь за должность. Это (увольнение, - ЭП) больше какие-то слухи и общие разговоры. Вы же знаете: озвучивались какие-то общие вещи, которые потом раздувались прессой", - добавил он.

Читайте подробнее в интервью: Министр экономики Игорь Петрашко: Большинство банков, которые были проблемными в 2014 году, такими и остались

Напомним:

У фракции "Слуга народа" в Верховной Раде имеются вопросы к работе Министерства финансов и Министерства экономики.