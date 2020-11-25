У Криклия опровергли информацию о возможном увольнении: "Министр работает"

В Мининфраструктуры опровергли информацию о возможном увольнении министра Владислава Криклия, заявив, что "не комментируют слухи".

Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявила пресс-секретарь Мининфраструткуры Оксана Герасимова.

"Это слухи, мы не комментируем слухи. Очень жаль, что это дает "Украинская правда" со ссылкой на слухи. И отмечает почему-то одного министра, не говоря о других. Министр работает, нужно много работать - сами видите, какая ситуация в стране", - отметила Герасимова.

Напомним:

Ранее УП со ссылкой на источник в Кабмине сообщила, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко предлагает назначать действующего главу Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, которую сейчас занимает Владислав Криклий.

"Сейчас снять все правительство не удастся, но есть несколько министров, которых будут менять отдельно. Например, главу Мининфраструктуры Криклия. На его место Тимошенко предлагает поставить своего друга главу Укравтодора Кубракова", - заявил УП один из информированных членов правительства.

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