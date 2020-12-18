Украина завершила доразмещение еврооблигаций на 600 миллионов долларов

Украина провела расчеты по доразмещению еврооблигаций-2033 на сумму 600 миллионов долларов с процентной ставкой 7,253%, общая непогашенная сумма облигаций составляет 2,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%. Еврооблигации включены в официальный список и допущены к торгам на регулируемом рынке биржи Euronext Dublin.

Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (13%) и пенсионных и страховых фондов (2%).

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения - их доли составили 52%, 37% и 10% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.

Средства от дополнительного размещения еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета.

BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции.

В результате завершения дополнительного размещения общая основная сумма долларовых облигаций внешнего госзайма составляет 2,6 млрд долларов.

Напомним:

Украины 11 декабря разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов с доходностью 6,2%, привлеченные средства используют для финансирования общих бюджетных назначений.

3 декабря премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца 2020 года может выйти на рынок внешних заимствований, объемы заимствований могут составить около 1 млрд долларов.

В июле Минфин успешно разместил облигации на 2 млрд долларов, доходность нового выпуска - 7,25% с погашением в марте 2033.

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Экономическая правда