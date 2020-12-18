Витренко уверяет, что не говорил ни с одним олигархом о назначении в Кабмин

Юрий Витренко заявил, что перед внесением его кандидатуры на должность первого вице-премьера - министра энергетики он не говорил об этом ни с одним олигархом или их представителями.

Об этом Витренко написал в Facebook.

"Я вообще никогда в жизни ни с кем с олигархов не договаривался ни об одной из должностей. К сожалению, это не защищает от спекуляций или откровенной лжи. Сложилось впечатление, что даже олигархи пугают мной друг друга.

Я могу это понять - те из них, кто видел меня в работе, могут желать, чтобы я таким же образом относился к тем, кто, по их мнению, пользуется преференциальным положением на рынке", - отметил он.

"За этим было бы даже прикольно наблюдать, если бы не было грустно из-за реалий нашей политики и работы СМИ ... Кстати, все наши олигархи декларируют, что они за равные правила игры. Осталось доказать это на практике", - добавил Витренко.

Напомним:

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Юрий Витренко, назначение которого на должность первого вице-премьера - министра энергетики не поддержала Рада, пожелал нардепам "найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада сможет рассмотреть в январе вопрос назначения Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов сроком на 5 лет для устранения конфликта интересов перед возможным назначением на руководящую должность в правительство.

Экономическая правда