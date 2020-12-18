Все разделы
Укр / Рус

Витренко уверяет, что не говорил ни с одним олигархом о назначении в Кабмин

Пятница, 18 декабря 2020, 14:15
 

Юрий Витренко заявил, что перед внесением его кандидатуры на должность первого вице-премьера - министра энергетики он не говорил об этом ни с одним олигархом или их представителями.

Об этом Витренко написал в Facebook.

"Я вообще никогда в жизни ни с кем с олигархов не договаривался ни об одной из должностей. К сожалению, это не защищает от спекуляций или откровенной лжи. Сложилось впечатление, что даже олигархи пугают мной друг друга.

Я могу это понять - те из них, кто видел меня в работе, могут желать, чтобы я таким же образом относился к тем, кто, по их мнению, пользуется преференциальным положением на рынке", - отметил он.

"За этим было бы даже прикольно наблюдать, если бы не было грустно из-за реалий нашей политики и работы СМИ ... Кстати, все наши олигархи декларируют, что они за равные правила игры. Осталось доказать это на практике", - добавил Витренко.

Напомним:

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Юрий Витренко, назначение которого на должность первого вице-премьера - министра энергетики не поддержала Рада, пожелал нардепам "найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада сможет рассмотреть в январе вопрос назначения Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов сроком на 5 лет для устранения конфликта интересов перед возможным назначением на руководящую должность в правительство.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин Минэнергетики

powered by lun.ua
Материалы по теме
Главу Госрезерва и его первого заместителя назначат без конкурса 18 декабря 2020, 13:20
"Однозначно в следующем году": Шмыгаль рассказал, когда ожидают следующего транша МВФ 18 декабря 2020, 09:50
Кабмин продлил на год действие спецпошлины на некоторые товары происхождением из РФ 18 декабря 2020, 09:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!