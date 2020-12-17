Комітет Ради не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Джерело: членкиня комітету, народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун у коментарі журналістам, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Профільний комітет не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики. За проголосували 10 депутатів із 22. Я утрималась при голосуванні".

Деталі: За словами Совсун, щодо питання премій від Нафтогазу "Вітренко пояснив, що гроші, які йому винен Нафтогаз (4 млн дол), перераховані в державний бюджет, а взамін на це Вітренко отримав державні облігації на відповідну суму".

Нагадаємо:

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко отримає держоблігацій на 4 мільйони доларів строком на 5 років для усунення конфлікту інтересів перед можливим призначенням на керівну посаду в уряд.

Сам Вітренко в розмові з УП підтвердив, що передбачається такий механізм, але відмовився прояснити деталі. 17 грудня на засіданні Комітету з питань енергетики під час спілкування депутатів із Вітренком, останній також підтвердив інформацію.

15 грудня також повідомлялось, що Юрій Вітренко може бути призначений першим віцеперм’єр-міністром - міністром енергетики.

Українська правда