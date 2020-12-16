Бюджет-2021: расходы на Офис Зеленского вырастут на 39%, на ГБР – на 67%

Согласно принятому бюджету-2021, расходы на содержание Офиса президента вырастут на 39%, Офиса генпрокурора - на 46%, Госбюро расследований - на 67%.

Об этом говорится в статье ЭП.

"В условиях недостатка денег в бюджете, в частности на закупку вакцины от коронавируса и выплату субсидий, власть не забыла позаботиться о себе и силовых органах.

В 2021 году расходы на содержание Офиса президента вырастут на 39%, Офиса генпрокурора - на 46%, Государственного бюро расследований - на 67%.

Даже на Государственную фискальную службу, которая находится на стадии ликвидации и должна исчезнуть после создания Бюро экономической безопасности, в 2021 году планируют потратить 1,32 млрд грн - на 42% больше, чем в 2020-м", - говорится в материале.

Отмечается, что в 2021 году в Украине появятся и новые органы власти. Кроме Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию, создадут Государственную инспекцию культурного наследия и Государственную службу охраны культурного наследия - на их деятельность потратят 590 млн грн.

Читайте подробнее в статье: Приняли. Что получат украинцы от бюджета 2021 года

Напомним:

Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект о бюджете Украины на 2021.