Бюджет-2021: на что пойдут деньги от платы за лицензии на азартные игры

От платы за лицензии на азартные игры правительство планирует получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета - в частности, на 3,3 млрд грн планируют прфинансировать субвенцию местным бюджетам на мероприятия по социально-экономическому развитию.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

"Вчера Верховная Рада проголосовала Закон о государственном бюджете на 2021 год. Одна из новаций документа - введение платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей.

От этого вида поступлений правительство планирует получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в специальный фонд госбюджета", - говорится в сообщении.

За счет этих средств планируется профинансировать 5 статей расходов:

развитие аэропортной инфраструктуры - 1 млрд грн;

создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака: общий объем финансирования - 1,5 млрд грн, из них 805 млн - за счет платы за лицензции по азартным играм;

создание под Минкультом Фонда развития учреждений общегосударственного значения - 2 млрд грн;

субвенция местным бюджетам на создание центров культурных услуг - 300 млн грн;

субвенция местным бюджетам на мероприятия по социально-экономического развития. Общий размер субвенции - 6 млрд грн, из них 3,3 млрд грн - за счет платы за лицензии на азартные игры.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект о бюджете Украины на 2021 год.

В Кабмине ожидают поступления в спецфонд госбюджета в 2021 году 7,443 млрд грн за счет платы за лицензии на деятельность в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на лотереи.

Руководитель Комиссии по игорному бизнесу Иван Рудый рассчитывал, что этот рынок заработает 15 декабря, но, по его словам, все зависит от того, когда Кабмин согласовывает лицензионные условия.

Кабмин на заседании 28 октября назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана - членом Комиссии.

Экономическая правда