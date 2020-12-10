Новости 10 декабря: железнодорожные билеты будут дорожать, безработица растет, в США начали торговать фьючерсами на воду

Об учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых. Это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

О железнодорожных билетах. Укрзализныця намерена провести индексацию тарифов с 1 марта на 2% ежемесячно, что принесет компании более полумиллиарда гривен доходов.

О безработице. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после карантина "выходного дня" ВВП не пострадал, но есть второй пик обращений за пособием по безработице.

О Бахматюке. В НАБУ ответили на позицию Офиса генпрокурора о причинах отказа согласования экстрадиции экс-владельця "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка, расцениі действия "отдельных лиц в ОГП как попытку саботировать расследование особого тяжкого преступления".

О неработающем Facebook. Пользователи во всем мире столкнулись с проблемами на различных платформах Facebook: Messenger, Instagram, Whatsapp и непосредственно на самом Facebook.

О фьючерсах на воду. Вода пополнила ряд ресурсов, наряду с нефтью и золотом, торгующихся на Wall Street - все из-за экологии.

Эксклюзив ЭП

Семь технологий, которые к 2025 году изменят мир

Развитие современных технологий в ближайшие пять лет значительно расширит возможности человечества и повлияет на жизнь многих. Что принесут изменения? (укр)