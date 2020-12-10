На бирже впервые купили фьючерсы на воду

Вода пополнила ряд ресурсов, наряду с нефтью и золотом, торгующихся на Wall Street - все из-за экологии.

Об этом пишет Bloomberg.

Экологическое состояние планеты может привести к тому, что вода станет редким ресурсом во все большей части мира. Контракты на воду стали своеобразной реакцией на восьмилетние засухи в Калифорнии и сокрушительные пожары в регионе в этом году.

Такие контракты могут помочь уменьшить риски изменений цен на водные ресурсы для крупных потребителей, например, миндальных ферм

Аналитики говорят, что вместе климатические изменения, засухи и рост численности населения в мире сделают вопросы ценности воды одним из основных вопросов в ближайшие несколько лет. А рынок таких фьючерсов, соответственно, будет только расти.

Первые контракты выставила на продажу CME Group Inc. Цена за 1 метр кубический воды - около 0,4 долларов. Фьючерсы связаны с индексом Nasdaq Veles California Water Index, измеряющий взвешенную среднюю цену воды.

На этой неделе были заключены первые две сделки.

На сегодня 2 миллиарда человек проживают в местности с проблемами доступа к воде, а две трети населения мира могут столкнуться с нехваткой водных ресурсов в течение 4 лет.

Хотя водные контракты и помогают производителям смягчить ценовые риски, профессор Стэнфордского университета Стоит Томпсон не считает, что они сильно повлияют на рынок. "Появление фьючерсов на воду не изменяет рисков, связанных с меньшим предложением воды в мире - они просто являются реакцией на эти процессы", - отметил он.

Экономическая правда