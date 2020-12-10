Шмыгаль о карантине выходного дня: ВВП не пострадал, но имеем второй пик безработицы

Фото: УП

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после карантина "выходного дня" ВВП не пострадал, но есть второй пик обращений по безработице.

Об этом он сказал в интервью УП.

"Сейчас надо отметить, что карантин выходного дня значительного влияния на экономику в целом не осуществил. Почему? Потому что в общем ВВП изменилось очень мало от него. В первую очередь потому, что был рабочая неделя, когда люди могли купить все необходимое. То есть потребление в целом пострадало мало.

Но больше всего пострадала сфера обслуживания и сфера развлечений, где задействовано большое количество людей и рабочих мест. То есть влияние на ВВП страны в целом было незначительным, но влияние на количество рабочих мест - довольно ощутимое", - пояснил премьер.

"Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. На начало карантина у нас была 361 000 зарегистрированных безработных, сегодня - 420 000. Еще месяц назад было 396.

Вы видите - после карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина. Традиционно влияет и завершение аграрного сезона, люди становятся на регистрацию. Но в этих колебаниях безработицы и карантин выходного дня", - добавил глава правительства.

По его словам, с начала карантина трудоустроили 440 тысяч человек.

"То есть 440 тысяч человек получили официальное трудоустройство через центры занятости. На разные места и в различных отраслях: и в агро, и в строительстве ... Конечно, "Большая стройка" дала свой вклад сюда и значительный", - сказал Шмыгаль.

Читайте подробнее в интервью: Премьер Денис Шмыгаль: Карантин выходного дня – это украинский продукт

Читайте также: Убийство выходного дня. Как экономика и бизнес отреагируют на новый карантин

Напомним:

В Минэкономики заявили, что внедрение карантина "выходного дня" в ноябре не будет иметь существенного влияния на экономические итоги 2020 года - по оценкам ведомства, потери составляют 0,04 - 0,06 п.п. в расчете за год.

С 14 по 30 ноября в Украине действовал "локдаун" выходного дня, но правительство решило не продлевать его.

Экономическая правда