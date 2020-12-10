Шмыгаль о карантине выходного дня: ВВП не пострадал, но имеем второй пик безработицы
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после карантина "выходного дня" ВВП не пострадал, но есть второй пик обращений по безработице.
Об этом он сказал в интервью УП.
"Сейчас надо отметить, что карантин выходного дня значительного влияния на экономику в целом не осуществил. Почему? Потому что в общем ВВП изменилось очень мало от него. В первую очередь потому, что был рабочая неделя, когда люди могли купить все необходимое. То есть потребление в целом пострадало мало.
Но больше всего пострадала сфера обслуживания и сфера развлечений, где задействовано большое количество людей и рабочих мест. То есть влияние на ВВП страны в целом было незначительным, но влияние на количество рабочих мест - довольно ощутимое", - пояснил премьер.
"Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. На начало карантина у нас была 361 000 зарегистрированных безработных, сегодня - 420 000. Еще месяц назад было 396.
Вы видите - после карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина. Традиционно влияет и завершение аграрного сезона, люди становятся на регистрацию. Но в этих колебаниях безработицы и карантин выходного дня", - добавил глава правительства.
По его словам, с начала карантина трудоустроили 440 тысяч человек.
"То есть 440 тысяч человек получили официальное трудоустройство через центры занятости. На разные места и в различных отраслях: и в агро, и в строительстве ... Конечно, "Большая стройка" дала свой вклад сюда и значительный", - сказал Шмыгаль.
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Напомним:
В Минэкономики заявили, что внедрение карантина "выходного дня" в ноябре не будет иметь существенного влияния на экономические итоги 2020 года - по оценкам ведомства, потери составляют 0,04 - 0,06 п.п. в расчете за год.
С 14 по 30 ноября в Украине действовал "локдаун" выходного дня, но правительство решило не продлевать его.
Экономическая правда
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