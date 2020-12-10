Все платформы Facebook подверглись глобальным перебоям в работе

10 декабря пользователи во всем мире столкнулись с проблемами на различных платформах Facebook: Messenger, Instagram, Whatsapp и непосредственно на самом Facebook.

Об этом сообщает трекер проблем в работе онлайн-ресурсов Downdetector.

Похоже, что эпицентр проблем с Facebook находится в Европе: Польша, Великобритания, Португалия, Дания, Бельгия и Нидерланды - все охвачены сбоями в работе.

Пользователи больше всего жалуются на невозможность зайти на платформу, сбои в отправке сообщений.

Facebook пока ситуацию не комментирует.

Экономическая правда